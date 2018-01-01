Лидер Интера не покинет клуб в январе

Мауро Икарди останется в составе итальянского гранда.

Капитан Интера Мауро Икарди не покинет итальянский клуб в январе, сообщает Sky Sport Italia. На трансфер форварда претендовали ПСЖ, Бавария и Реал, который готов был заплатить 200 миллионов евро за футболиста.

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24-летний нападающий не планирует покидать Интер в зимнее трансферное окно. Также в январе не действует пункт об отступных за футболиста в размере 110 миллионов евро.

Руководство Интера хочет продлить контракт со своим лидером, который рассчитан до 2021 года, и увеличить опцию выкупа.

Ранее сообщалось, что итальянский Интер может подписать полузащитника дортмундской Боруссии Андре Шюррле.

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