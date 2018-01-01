Скандального игрока Ромы хочет купить китайский клуб

Ражда Наингголан заинтересовал китайский клуб после скандального видео в новогоднюю ночь.

Полузащитника Ромы Раджу Наингголана хочет подписать китайский клуб Гуанчжоу Эвергранд, главным тренером которого является экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро. Интерес к бельгийскому футболисту появился после скандального видео с новогодней ночи, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Руководство китайского клуба хочет предложить Роме 40 миллионов евро за футболиста, однако игрок вряд ли примет предложение - в прошлом он уже отклонял предложения Ювентуса и Челси. В свою очередь, итальянский клуб оценивает своего полузащитника в 50 миллионов евро.

Напомним, что полузащитника Ромы Раджа Раджу Наингголана оштрафовали на 100 тысяч евро за скандальное видео в новогоднюю ночь.

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