Торино уволил главного тренера после поражения от Ювентуса

Главного тренера Торино Синиша Михайловича отправили в отставку.

После поражения от Ювентуса (0:2) в 1/4 финала Кубка Италии руководство Торино уволило с поста главного тренера команды Синиша Михайловича. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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Торино в последних 17 матчах смог выиграть лишь 4 встречи, 8 раз сыграл вничью и 5 раз потерпел поражение. В турнирной таблице чемпионата Италии “гранатовые“ занимают 10-ю строчку, имея в своем активе 25 очков.

Торино начал переговоры с Вальтером Мадзарри, который ранее возглавлял Уотфорд, Интер и Наполи. Сообщается, что новый тренер получит финансирование на осуществление трансферов для усиления состава.

Ранее сообщалось, что главный тренер аргентинского Индепендьенте уволился из-за угроз фанатов.

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