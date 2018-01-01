Торино уволил главного тренера после поражения от Ювентуса
После поражения от Ювентуса (0:2) в 1/4 финала Кубка Италии руководство Торино уволило с поста главного тренера команды Синиша Михайловича. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Читай также: Новый голкипер Торино мощно пробил штрафной в матче Кубка Италии
Торино в последних 17 матчах смог выиграть лишь 4 встречи, 8 раз сыграл вничью и 5 раз потерпел поражение. В турнирной таблице чемпионата Италии “гранатовые“ занимают 10-ю строчку, имея в своем активе 25 очков.
Торино начал переговоры с Вальтером Мадзарри, который ранее возглавлял Уотфорд, Интер и Наполи. Сообщается, что новый тренер получит финансирование на осуществление трансферов для усиления состава.
Ранее сообщалось, что главный тренер аргентинского Индепендьенте уволился из-за угроз фанатов.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил