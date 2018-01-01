Интер предложит Манчестер Юнайтед обмен, чтобы получить Мхитаряна

Итальянский Интер твердо намерен получить игрока Манчестер Юнайтед Генриха Мхитаряна.

Интер хочет получить в свою команду полузащитника Манчестер Юнайтед Генриха Мхитаряна. Итальянский клуб хочет предложить англичанам вариант обмена армянского футболиста на португальского полузащитника Жоау Мариу, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

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В трансфере Мариу заинтересован ПСЖ, однако Интер не будет выставлять его на трансфер, пока не получит ответ от "красных дьяволов".

В нынешнем сезоне Мхитарян провел 15 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Мариу провел 13 игр в чемпионате Италии и отдал 3 голевых паса.

Напомним, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью заявил, что не видит смысла использовать Мхитаряна и хочет избавиться от него.

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