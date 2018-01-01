Брат Доннаруммы забил в ворота Милана автогол, который отменили из-за офсайда

Старший брат Джанлуижди Доннаруммы Антонио дебютировал в составе Милана и чуть не испортил команде матч.

В четвертьфинале Кубка Италии Милан обыграл Интер, однако Джанлуиджи Доннарумма не смог выйти на поле и в воротах стоял его старший брат Антонио Доннарумма.

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На 23-й минуте встречи мяч после подачи с углового на дальнюю штангу приземлился на ногу Ивана Перишичу, который с острого угла попытался пробить по воротам Милана. Мяч ударился о ногу Антонио Доннаруммы и отскочил в сетку.

Однако судьи спасли вратаря Милана от неудачного дебюта и отменили гол после просмотра видеоповтора. Арбитрами был зафиксирован офсайд у Андреа Раноккьи, который находился практически на линии на линии ворот после прострела Перишича.

Курьезный автогол братишки Доннарумы в миланском дерби, который отменили из-за оффсайда🏁 pic.twitter.com/ya9LAkZAI5 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 27 декабря 2017 г.

Ранее сообщалось, что соперники Барселоны забили столько же автоголов, сколько раз Суарес отправлял мяч в сетку.

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