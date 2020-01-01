В Боруссии Дортмунд недовольны вызовом Геррейру в сборную Португалии

Рафаэль Геррейру некоторое время назад получил травму.

Руководство немецкой Боруссии Дортмунд недовольно вызовом защитника Рафаэля Геррейру в сборную Португалии, сообщает Kicker.

По информации источника, Геррейру некоторое время назад получил травму, из-за которой пропустил последние матчи клуба. Тем не менее, он попал в состав сборной Португалии на матчи против команд Азербайджана, Сербии и Люксембурга.

«Не может быть так, чтобы он был задействован в сборной при том, что несколько игр подряд не мог играть за нас», - сообщил ответственный за работу с игроками Боруссии Себастьян Кель.

Напоминаем, что форвард Боруссии Эрлинг Холанд летом может покинуть немецкий клуб.