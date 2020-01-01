Кроос не сыграет за сборную Германии в ближайших матчах

У Тони Крооса — травма мышцы бедра.

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос не сыграет в ближайших матчах квалификации чемпионата мира 2022 года, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

По информации источника, у Крооса — травма приводящей мышцы бедра. В сборную футболист прибыл уже с повреждением. После интенсивного лечения было принято решение не задействовать полузащитника в ближайших матчах, чтобы он мог полностью восстановиться к чемпионату Европы.

Соперниками сборной Германии в ближайших матчах будут команды Исландии, Румынии и Северной Македонии.