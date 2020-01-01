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Холанд - о Месси и Роналду: Возможно, они лучшие игроки в истории

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Норвежец признался, что думает только о своей игре.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Нападающий дортмундской Боруссии и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о сравнении его достижений с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Я думаю только о себе, стремлюсь улучшать свою игру каждый день. Мне незачем говорить о Месси и Роналду. Возможно, они лучшие игроки в истории.

Мне еще нужно многому научиться, чтобы стать как они", — сказал Холанд в интервью Dagbladet.

В текущем сезоне Холанд забил 33 мяча и отдал 8 голевых передач в 31 матче за Боруссию Д.

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия Д, футбол
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