Холанд - о Месси и Роналду: Возможно, они лучшие игроки в истории

Норвежец признался, что думает только о своей игре.

Нападающий дортмундской Боруссии и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о сравнении его достижений с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Я думаю только о себе, стремлюсь улучшать свою игру каждый день. Мне незачем говорить о Месси и Роналду. Возможно, они лучшие игроки в истории.

Мне еще нужно многому научиться, чтобы стать как они", — сказал Холанд в интервью Dagbladet.

В текущем сезоне Холанд забил 33 мяча и отдал 8 голевых передач в 31 матче за Боруссию Д.