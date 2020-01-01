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Легенда Ливерпуля и Реала может сменить Розе на посту наставника Боруссии М

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Хаби Алонсо близок к началу тренерской карьеры.
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо
Getty Images

Бывший футболист мадридского Реала, Баварии и Ливерпуля Хаби Алонсо с большой долей вероятности станет новым главным тренером менхенгладбахской Боруссии. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

Специалист возглавит команду со следующего сезона, когда покинул клуб нынешний главный тренер Марко Розе, который будет работать в дортмундской Боруссии.

Отметим, что Хаби Алонсо сейчас возглавляет Реал Сосьедад Б, который лидирует в третьем по силе дивизионе Испании.

Боруссия М занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 36 очками. 

 

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Теги: Хаби Алонсо, Боруссия М, футбол, Бундеслига
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