Легенда Ливерпуля и Реала может сменить Розе на посту наставника Боруссии М

Хаби Алонсо близок к началу тренерской карьеры.

Бывший футболист мадридского Реала, Баварии и Ливерпуля Хаби Алонсо с большой долей вероятности станет новым главным тренером менхенгладбахской Боруссии. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

Специалист возглавит команду со следующего сезона, когда покинул клуб нынешний главный тренер Марко Розе, который будет работать в дортмундской Боруссии.

Отметим, что Хаби Алонсо сейчас возглавляет Реал Сосьедад Б, который лидирует в третьем по силе дивизионе Испании.

Боруссия М занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 36 очками.