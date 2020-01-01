Легенда Ливерпуля и Реала может сменить Розе на посту наставника Боруссии М
Хаби Алонсо близок к началу тренерской карьеры.
Бывший футболист мадридского Реала, Баварии и Ливерпуля Хаби Алонсо с большой долей вероятности станет новым главным тренером менхенгладбахской Боруссии. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.
Специалист возглавит команду со следующего сезона, когда покинул клуб нынешний главный тренер Марко Розе, который будет работать в дортмундской Боруссии.
Отметим, что Хаби Алонсо сейчас возглавляет Реал Сосьедад Б, который лидирует в третьем по силе дивизионе Испании.
Боруссия М занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 36 очками.
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