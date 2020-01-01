Левандовски установил рекорд результативности

Роберт Левандовски шестой сезон подряд забивает 40 голов.

Польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски в матче чемпионата Германии против Штутгарта обновил рекорд результативности, сообщает ESPN.

После хет-трика в ворота швабской команды Левандовски шестой сезон подряд забивает 40 и более голов во всех турнирах.

Также поляк обновил личный рекорд реультативности в Бундеслиге. В нынешнем сезоне он забил уже 35 голов в 25 матчах и лидирует в зачете бомбардиров чемпионата Германии.