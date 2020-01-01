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Бавария в меньшинстве крупно обыграла Штутгарт

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Роберт Левандовски сделал хет-трик.
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт
Getty Images

Мюнхенская Бавария одержала крупную победу над Штутгартом в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии.

Уже на 12-й минуте хозяева остались в меньшинстве — после просмотра видеоповтора рефери Даниэль Шлягер показал красную карточку Альфонсо Дэйвису, который наступил на голеностоп Ватару Эндо. Но даже в меньшинстве Бавария смогла один за другим забить в ворота гостей три гола. Через пять минут после удаления Роберт Левандовски с линии вратарской площадки точным ударом замкнул прострел Сержа Гнабри. Еще через пять минут  сам Гнабри забил после того, как Лерой Сане выкатил мяч ему под удар. И сразу же Томас Мюллер забросил на Левандовски, который точно пробил в верхний угол ворот Грегора Кобеля. А перед перерывом польский форвард оформил хет-трик, замкнув еще одну скидку Гнабри.

В середине второго тайма Левандовски мог забить четвертый гол, однако не попал по мячу в удобной позиции. Были моменты и у Штутгарта, однако матч закончился победой Баварии со счетом 4:0.

После этой победы мюнхенцы увеличили свое лидерство в чемпионате Германии до четырех очков. Штутгарт находится на восьмой позиции в четырех очках от зоны выхода в еврокубки.

Бавария — Штутгарт 4:0

Голы: Левандовски, 18, 23, 39, Гнабри, 22

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Зюле, Дэвис — Алаба, Горетцка — Мюллер (Хави Мартинес, 83), Гнабри (Коман, 60), Сане (Мусиала, 83) - Левандовски (Шупо-Мотинг, 70)

Штутгарт: Кобель — Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса (Гонсалес, 46) — Кастро (Дидави, 76), Эндо (Каразор, 77) — Кулибали, Ахамада (Ферстер, 46) — Вамангитука (Климович, 35), Калайджич.

Предупреждения: Боатенг — Кастро

Удаление: Дэвис.

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Теги: Бундеслига, Бавария, Штуттгарт
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