Нойер и Левандовски - самые высокооплачиваемые футболисты Бундеслиги

Футболисты Баварии вне конкуренции.

Известное издание L’Equipe представило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров в чемпионате Германии.

На первой строчке рейтинга оказались сразу два игрока Баварии - форвард Роберт Левандовски и голкипер Мануэль Нойер, которые зарабатывают 1,7 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

Примечательно, что в топ-5 рейтинга оказались исключительно футболисты мюнхенского клуба. Следом за Левандовски и Нойером в рейтинге расположились вингер Лерой Сане (1,5 миллиона), атакующий полузащитник Томас Мюллер (1,3 миллиона) и защитник Люка Эрнандес (1,1 миллиона).

Самым высокооплачиваемым тренером стал менеджер Баварии Ханси Флик, который в месяц получает 0,58 миллиона евро. На второй строчке оказался Петер Бос из Байера (0,29 миллиона), а на третьем - главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсман (0,25 миллиона).

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси является самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги, а нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получает больше всех в Серии А.