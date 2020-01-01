РБ Лейпциг минимально обыграл Арминию

Саксонский клуб продолжает вести борьбу за чемпионство.

РБ Лейпциг одержал минимальную победу над билефельдской Арминией в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии.

Единственный гол в этом мачте сразу после начала второго тайма забил австрийский полузащитник Марсель Забитцер, которому ассистировал другой полузащитник, испанец Даниэль Ольмо.

После этой победы РБ Лейпциг остается на втором месте в чемпионате Германии с отставанием в одно очко от лидирующей мюнхенской Баварии. Арминия продолжает борьбу за сохранение места в высшем дивизионе и делит 14-15ю позицию с Кельном.

Арминия - РБ Лейпциг - 0:1

Гол: Забитцер, 46.

Арминия: Ортега - Лукоки (Лаурсен, 86), Пипер, Нильссон, Бруннер (Гебауэр, 86) - Притль, Окугава (Фогльзаммер, 84), Флап (Кордова, 69), Майер - Доан, Клос (Шипплок, 86).

РБ Лейпциг: Гулачи - Хальстенберг, Орбан, Клостерманн - Айдара (Хенрихс, 77), Забитцер, Кампль (Мукиеле, 87), Нкунку, Ольмо (Поульсен, 78), Адамс - Форсберг (Хван, 69).

Предупреждения: Пипер, Бруннер - Кампль.