Рибери может вернуться в Бундеслигу

Именитый футболист планирует летом покинуть Фиорентину.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери ближайшим летом планирует вернуться в чемпионат Германии.

У футболиста этим летом истекает контракт с итальянским клубом и он станет свободным агентом. Как сообщает Bild, в подписании Рибери заинтересованы команды из Бундеслиги, однако не уточняется, какие именно.

Кроме того, в услугах 37-летнего француза заинтересована итальянская Монца, выступающая в Серии Б