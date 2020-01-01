Рибери может вернуться в Бундеслигу
Именитый футболист планирует летом покинуть Фиорентину.
Полузащитник Фиорентины Франк Рибери ближайшим летом планирует вернуться в чемпионат Германии.
У футболиста этим летом истекает контракт с итальянским клубом и он станет свободным агентом. Как сообщает Bild, в подписании Рибери заинтересованы команды из Бундеслиги, однако не уточняется, какие именно.
Кроме того, в услугах 37-летнего француза заинтересована итальянская Монца, выступающая в Серии Б
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