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Рибери может вернуться в Бундеслигу

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Именитый футболист планирует летом покинуть Фиорентину.
Франк Рибери
Франк Рибери
Getty Images

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери ближайшим летом планирует вернуться в чемпионат Германии.

У футболиста этим летом истекает контракт с итальянским клубом и он станет свободным агентом. Как сообщает Bild, в подписании Рибери заинтересованы команды из Бундеслиги, однако не уточняется, какие именно.

Кроме того, в услугах 37-летнего француза заинтересована итальянская Монца, выступающая в Серии Б

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Теги: Франк Рибери, Бундеслига, футбол
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