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Бавария заинтересована в трансфере хавбека Реала

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В мадридском клубе не хотят расставаться с уругвайцем.
Федерико Вальверде
Федерико Вальверде
Getty Images

Полузащитник Реала Федерико Вальверде может продолжить карьеру в Баварии.

Об этом сообщает Marca.

Следующим летом Бавария предпримет попытку покупки Вальверде.

При этом отмечается, что руководство "сливочных" не желает расставаться с Федерико, который в текущем сезоне провел за бланкос 23 матча во всех турнирах (три гола и один ассист).

Вальверде перешел в Реал летом 2016 года из уругвайского Пеньяроля. Сперва он выступал за Кастилью и играл в аренде за Депортиво, однако в последние годы Федерико начал играть за первую команду мадридцев.

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Теги: Федерико Вальверде, Реал Мадрид, Бавария
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