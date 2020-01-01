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Боруссия Д намерена заработать кругленькую сумму на трансфере Холанда

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В дортмундском клубе определились со стоимостью игрока.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Руководство Борусии Д продаст нападающего Эрлинга Холанда только за 120-130 миллионов евро.

Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.

При этом отмечается, что уже с лета 2022 года сумма отступных в контракте игрока будет составлять 75 млн.

В услугах Холанда заинтересованы сразу три европейских гранда: мадридский Реал, Манчестер Сити и Челси. Отмечается, что агент форварда Мино Райола не хочет форсировать события и предпочитает оставить Эрлинга в Боруссии до лета 2022 года.

Нападающий выступает в Боруссии с января 2020 года. В нынешнем сезоне Холанд провел 30 матчей во всех турнирах, забив 31 гол и отдав семь ассистов.

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Теги: Боруссия Д, футбол, Эрлинг Холанд
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