Флик отреагировал на слухи об уходе в сборную Германии

Специалист не хочет покидать мюнхенский клуб.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера сборной Германии.

Напомним, что нынешний наставник "Манншафт" Йоахим Лев покинет команду после чемпионата Европы, который пройдет предстоящим летом. Флик является одним из главных кандидатов на этот пост.

"Это очень важная тема. Я провел отличное и успешное время в сборной, особенно работая ассистентом Лева. Он замечательный человек. Это было абсолютно доверительное сотрудничество.

То же самое и сейчас в Баварии. У меня есть команда, с которой мне нравится работать, есть отличные сотрудники. У меня контракт до 2023 года, я все еще хочу работать в Баварии и выигрывать трофеи. Нет времени размышлять о моем будущем", - приводит слова Флика пресс-служба мюнхенцев