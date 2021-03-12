Лейпциг усиился нападающим Аякса
Бробби начнет выступать в новом клубе в июле.
Лейпциг подписал 19-летнего игрока Аякса Брайана Бробби.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт рассчитан до 2025 года. Юный форвард присоединится к новому клубу в июле.
Бробби дебютировал в составе Аякса в октябре. За первую команду клуба голландец провел 11 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
После 24 туров Лейпциг занимает второе место в Бундеслиге. Команда Юлиана Нагельсмана отстает от Баварии на два очка.
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