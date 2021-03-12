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Лейпциг усиился нападающим Аякса

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Бробби начнет выступать в новом клубе в июле.
Брайан Бробби
Брайан Бробби
Getty Images

Лейпциг подписал 19-летнего игрока Аякса Брайана Бробби.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт рассчитан до 2025 года. Юный форвард присоединится к новому клубу в июле.

Бробби дебютировал в составе Аякса в октябре. За первую команду клуба голландец провел 11 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

После 24 туров Лейпциг занимает второе место в Бундеслиге. Команда Юлиана Нагельсмана отстает от Баварии на два очка.

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Теги: Брайан Бробби, Лейпциг, Аякс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.03.2021, 14:43
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Да ему на вид лет 30...
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