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Лев покинет сборную Германии после Евро-2020

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Главную команду страны он возглавляет с 2006 года.
Йоахим Лев
Йоахим Лев
Getty Images

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет свой пост летом 2021 года после чемпионата Европы, об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Наставник решил досрочно разорвать соглашение с организацией, которое действовало до чемпионата мира в Катаре.

“Делаю этот шаг сознательно. Полон гордости и огромной благодарности. В то же время очень мотивирован перед Евро“, - заявил Лев.

Под руководством Лева немцы отобрались на Евро-2020 с первого места в отборочной группе, выиграв семь из восьми матчей квалификации.

На Евро-2020 команда Лева сыграет в группе F, куда также попали команды Франции, Венгрии и Португалии.

61-летний Лев тренирует сборную с 2006 года и в 2014-м привел Бундестим к званию чемпионов мира.

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Теги: Йоахим Лев, сборная Германии, футбол
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