Лев покинет сборную Германии после Евро-2020

Главную команду страны он возглавляет с 2006 года.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет свой пост летом 2021 года после чемпионата Европы, об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Наставник решил досрочно разорвать соглашение с организацией, которое действовало до чемпионата мира в Катаре.

“Делаю этот шаг сознательно. Полон гордости и огромной благодарности. В то же время очень мотивирован перед Евро“, - заявил Лев.

Под руководством Лева немцы отобрались на Евро-2020 с первого места в отборочной группе, выиграв семь из восьми матчей квалификации.

На Евро-2020 команда Лева сыграет в группе F, куда также попали команды Франции, Венгрии и Португалии.

61-летний Лев тренирует сборную с 2006 года и в 2014-м привел Бундестим к званию чемпионов мира.