Алаба намерен продолжить карьеру в Ла Лиге
Если он не договорится с испанскими командами, будет рассматривать варианты с АПЛ.
Защитник Баварии Давид Алаба предпочтет продолжить карьеру в одном из топ-клубов чемпионата Испании.
Об этом сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.
Ла Лига возглавляет список приоритетов австрийца, где также есть варианты с английской Премьер-лигой и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что главным кандидатом на трансфер австрийца является мадридский Реал, однако теперь в борьбу за спортсмена вступила Барселона.
В текущем сезоне Алаба забил два гола и отдал две результативных передачи в 32 матчах Баварии во всех турнирах.
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