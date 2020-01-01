Алаба намерен продолжить карьеру в Ла Лиге

Если он не договорится с испанскими командами, будет рассматривать варианты с АПЛ.

Защитник Баварии Давид Алаба предпочтет продолжить карьеру в одном из топ-клубов чемпионата Испании.

Об этом сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.

Ла Лига возглавляет список приоритетов австрийца, где также есть варианты с английской Премьер-лигой и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на трансфер австрийца является мадридский Реал, однако теперь в борьбу за спортсмена вступила Барселона.

В текущем сезоне Алаба забил два гола и отдал две результативных передачи в 32 матчах Баварии во всех турнирах.