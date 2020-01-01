Бавария заинтересована в трансфере полузащитника Боруссии М

За Флорианом Нойхаусом также следят Ливерпуль и Тоттенхэм.

Баварии хочет подписать полузащитника Боруссии Менхенгладбах и сборной Германии Флориана Нойхауса.

Как сообщил журналист Николо Скира, представители мюнхенской команды вступили в переговоры с агентом 23-летнего немца Кристианом Нерлингером по поводу потенциального трансфера летом.

В то ж время интерес к Флориану Нойхаусу проявляют и два клуба английской Премьер-лиги — Ливерпуль и Тоттенхэм.

В текущем сезоне Нойхаус провел 34 матча во всех турнирах за менхенгладбахцев, забив шесть голов и сделав шесть результативных передач.