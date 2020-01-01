Бавария одержала гостевую победу над Боруссией Дортмунд

На дубль Холанда Левандовски ответил хет-триком.

Мюнхенская Бавария одержала домашнюю победу над дортмундской Боруссией в матче 24-го тура чемпионата Германии.

Уже к девятой минуте гости вели со счетом 2:0 и оба мяча забил норвежский форвард Борусии Эрлинг Холанд. На второй минуте он замкнул пас Томаса Дилэйни. А через семь минут Торган Азар вывел Холанда на удобную позицию, с которой он не промахнулся.

Бавария, однако, начала отыгрываться очень быстро и к перерыву счет стал ничейным. На 26-й минуте поляк замкнул прострел Лероя Сане, а перед самым перерывом реализовал пенальти после того, как Махмуд Дауд сбил Кингсли Команда в своей штрафной площадке.

Во втором тайме игра была относительно спокойной, но за две минуты до конца Леон Горецка забил тритий гол Баварии после того, как защитник неудачно прервал навес Томаса Мюллера. А в компенсированное время Левандовский оформил хет-трик. Сане пропустил пас Альфонсо Дэйвиса на поляка, а тот точно пробил в нижний угол ворот Боруссии.

Бавария после этой победы лидирует в чемпионате с отрывом в два очка от РБ Лейпциг, а Боруссия занимает шестое место.

Бавария - Боруссия Дортмунд - 4:2

Голы: Левандовски, 26, Левандовски, 44 (пенальти), Горецка, 88, Левандовски, 90.

Бавария: Нойер - Дэйвис, Боатенг (Мартинес, 70), Алаба, Зюле - Горетцка, Сане (Эрнандес, 90+1), Киммих, Мюллер (Чупо-Мотинг, 90+1), Коман (Гнабри, 66) - Левандовски.

Боруссия Дортмунд: Хитц - Загаду (Мореу, 70), Хуммельс, Джан - Шульц, Дауд, Дилэйни (Беллингэм, 70), Ройс, Азар (Брандт, 60), Менье - Холанд (Тиггес, 60).

Предупреждения: Левандовски - Менье