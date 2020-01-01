Флик - о матче с Боруссией Д: Мы должны защитить лидерство

Наставник Баварии ждет сложной игры против дортмундской команды.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча против дортмундской Боруссии в рамках чемпионате Германии.

"Поединки против Дортмунда для нас всегда очень особенные. Дуэли прошлых лет подтвердили, что это всегда топ-игры.

Дортмунд - отличный клуб. В текущем сезоне они немного сдали, но в течение последних недель они показали, что обладают высоким качеством. Их тренер проделывает очень хорошую работу, в составе есть такие опытные футболисты, как Хуммельс и Джан. У них много быстрых атакующих футболистов - Ройс, Холанд, Брандт, Азар. Все атакующие футболисты очень высокого уровня. Мы должны показать свою лучшую игру.

Мы лидируем в турнирной таблице и хотим защитить это лидерство. Хотим победить Дортмунд, именно с таким настроем подходим к матчу. Каждый наш игрок мотивирован", - приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Матч Бавария - Боруссия Дортмунд состоится в субботу, 6 марта. Начало встречи в 19:30 по Киеву.