Стало известно, где Холланд хотел бы продолжить карьеру

Трансфер осуществится уже летом, если Боруссия не окажется в Лиге чемпионов.

Ряд европейских клубов желает усилиться нападающим дортмундской Боруссии Эрлингом Холандом.

Среди них - Манчестер Сити, Реал, Манчестер Юнайтед, Бавария и Челси.

В Сити Холандом хотят заменить Серхио Агуэро, контракт которого заканчивается в этом сезоне. Реал рассматривает Эрлинга как опцию в атаке вместо Карима Бензема.

Сам норвежец хочет продолжить карьеру в Испании, но и вариант Манчестер Сити тоже рассмотрит. Остальные клубы его интересуют меньше, пишет ESPN.

Будущее футболиста зависит от результатов Боруссии этим летом. Если клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона, то игрок будет просить о трансфере.