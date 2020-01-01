Стало известно, где Холланд хотел бы продолжить карьеру
Трансфер осуществится уже летом, если Боруссия не окажется в Лиге чемпионов.
Ряд европейских клубов желает усилиться нападающим дортмундской Боруссии Эрлингом Холандом.
Среди них - Манчестер Сити, Реал, Манчестер Юнайтед, Бавария и Челси.
В Сити Холандом хотят заменить Серхио Агуэро, контракт которого заканчивается в этом сезоне. Реал рассматривает Эрлинга как опцию в атаке вместо Карима Бензема.
Сам норвежец хочет продолжить карьеру в Испании, но и вариант Манчестер Сити тоже рассмотрит. Остальные клубы его интересуют меньше, пишет ESPN.
Будущее футболиста зависит от результатов Боруссии этим летом. Если клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона, то игрок будет просить о трансфере.
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