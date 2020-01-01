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Стало известно, где Холланд хотел бы продолжить карьеру

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Трансфер осуществится уже летом, если Боруссия не окажется в Лиге чемпионов.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Ряд европейских клубов желает усилиться нападающим дортмундской Боруссии Эрлингом Холандом.

Среди них - Манчестер Сити, Реал, Манчестер Юнайтед, Бавария и Челси.

В Сити Холандом хотят заменить Серхио Агуэро, контракт которого заканчивается в этом сезоне. Реал рассматривает Эрлинга как опцию в атаке вместо Карима Бензема.

Сам норвежец хочет продолжить карьеру в Испании, но и вариант Манчестер Сити тоже рассмотрит. Остальные клубы его интересуют меньше, пишет ESPN.

Будущее футболиста зависит от результатов Боруссии этим летом. Если клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона, то игрок будет просить о трансфере.

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия
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