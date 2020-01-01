Боруссия нашла замену Холанду в Испании

Боруссия хочет подписать футболиста из Примеры.

Боруссия Д рассматривает возможных кандидатов на замену нападающему Эрлингу Холанду, в случае его ухода из клуба.

Дортмундский клуб не хочет отпускать норвежца, но осознает, что многие топ-клубы Европы хотят его подписать.

По информации Eurosport, в списке интересов "шмелей" находится лучший бомбардир Севильи текущего сезона (13 голов) Юссеф Эн-Несири.

Сообщается, что Боруссия изучает условия возможного контракта с 23-летним форвардом.