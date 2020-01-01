Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Боруссия нашла замену Холанду в Испании

Комментариев: 0
Боруссия хочет подписать футболиста из Примеры.
Юссеф Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Getty Images

Боруссия Д рассматривает возможных кандидатов на замену нападающему Эрлингу Холанду, в случае его ухода из клуба.

Дортмундский клуб не хочет отпускать норвежца, но осознает, что многие топ-клубы Европы хотят его подписать.

По информации Eurosport, в списке интересов "шмелей" находится лучший бомбардир Севильи текущего сезона (13 голов) Юссеф Эн-Несири.

Сообщается, что Боруссия изучает условия возможного контракта с 23-летним форвардом.

Поделись:
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанд, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь