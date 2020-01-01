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Шальке назначил нового тренера

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Команду возглавил Димитриос Граммозис.
Димитриос Граммозис
Димитриос Граммозис
Getty Images

Шальке объявил о назначении греческого специалиста Димитриоса Граммозиса на пост главного тренера команды.

Контракт 42-летнего специалиста с Шальке рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он работал с Дармштадтом и возглавлял "молодежку" Бохума.

Граммозис стал пятым главным тренером Шальке в сезоне-2020/2021. До него командой руководили Давид Вагнер, Мануэль Баум, Хуб Стевенс и Кристиан Гросс.

Напомним, что после 23 туров Шальке занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав девять очков.

Ранее сообщалось, что предыдущий тренер, Паскаль Гросс, проработал в клубе всего лишь 63 дня.

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Теги: Димитриос Граммозис, Шальке, футбол
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