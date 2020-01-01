Гол Санчо помог Боруссии Д выбить Боруссию М из Кубка Германии

Коллектив Эдина Терзича стал первым полуфиналистом турнира.

Дортмундская Боруссия обыграла Боруссию из Менхенгладбаха в матче 1/4 финала Кубка Германии.

Встреча прошла на стадионе Боруссия-Парк и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Эдина Терзича.

Единственным забитым мячом на 66-й минуте отметился Джейдон Санчо.

Дортмундский коллектив стал первым участником 1/2 финала турнира. Следующий соперник Боруссии будет определен путем жеребьевки.

Боруссия М — Боруссия Д 0:1

Гол: Санчо, 66

Боруссия М: Зиппель — Эльведи, Бенсебайни, Лайнер, Гинтер — Штиндль (Вольф, 76), Крамер (Закария, 76), Хофманн (Лазаро, 68), Нойхаус, Тюрам (Эмболо, 76) — Плеа.

Боруссия Д: Хитц — Геррейру (Шульц, 5), Морей, Хуммельс, Джан - Беллингем (Загаду, 90), Санчо (Азар, 68), Дауд, Дилэйни, Ройс — Холанд.

Предупреждения: Дауд, Штиндль, Бенсейбани — Ройс, Хитц

Удаление: Дауд, 90