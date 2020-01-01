Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гол Санчо помог Боруссии Д выбить Боруссию М из Кубка Германии

Комментариев: 0
Коллектив Эдина Терзича стал первым полуфиналистом турнира.
Боруссия М — Боруссия Д
Боруссия М — Боруссия Д
Getty Images

Дортмундская Боруссия обыграла Боруссию из Менхенгладбаха в матче 1/4 финала Кубка Германии.

Встреча прошла на стадионе Боруссия-Парк и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Эдина Терзича.

Единственным забитым мячом на 66-й минуте отметился Джейдон Санчо.

Дортмундский коллектив стал первым участником 1/2 финала турнира. Следующий соперник Боруссии будет определен путем жеребьевки.

Боруссия М — Боруссия Д 0:1

Гол: Санчо, 66

Боруссия М: Зиппель — Эльведи, Бенсебайни, Лайнер, Гинтер — Штиндль (Вольф, 76), Крамер (Закария, 76), Хофманн (Лазаро, 68), Нойхаус, Тюрам (Эмболо, 76) — Плеа.

Боруссия Д: Хитц — Геррейру (Шульц, 5), Морей, Хуммельс, Джан - Беллингем (Загаду, 90), Санчо (Азар, 68), Дауд, Дилэйни, Ройс — Холанд.

Предупреждения: Дауд, Штиндль, Бенсейбани — Ройс, Хитц

Удаление: Дауд, 90

Поделись:
Теги: Боруссия Дортмунд, Боруссия Менхенгладбах, Кубок Германии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь