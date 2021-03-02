Арминия назначила нового главного тренера

Клуб возглавил экс-тренер юношеской сборной Германии.

Новым главным тренером Арминии стал Франк Крамер. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Во главе команды из Билефельда 48-летний немец сменил Уве Нойхауса.

Контракт бывшего тренера юношеской сборной Германии с "синими" рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне 2019/20 Крамер возглавлял академию австрийского Зальцбурга.

После 22 сыгранных матчей Арминия занимает 16-е место в Бундеслиге. 7 марта команда Крамера сыграет с Унионом.