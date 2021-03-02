Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Арминия назначила нового главного тренера

Комментариев: 0
Клуб возглавил экс-тренер юношеской сборной Германии.
Франк Крамер
Франк Крамер
Getty Images

Новым главным тренером Арминии стал Франк Крамер. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Во главе команды из Билефельда 48-летний немец сменил Уве Нойхауса.

Контракт бывшего тренера юношеской сборной Германии с "синими" рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне 2019/20 Крамер возглавлял академию австрийского Зальцбурга.

После 22 сыгранных матчей Арминия занимает 16-е место в Бундеслиге. 7 марта команда Крамера сыграет с Унионом.

Поделись:
Теги: Арминия, Бундеслига, Франк Крамер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь