Арминия назначила нового главного тренера
Клуб возглавил экс-тренер юношеской сборной Германии.
Новым главным тренером Арминии стал Франк Крамер. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Во главе команды из Билефельда 48-летний немец сменил Уве Нойхауса.
Контракт бывшего тренера юношеской сборной Германии с "синими" рассчитан до июня 2023 года.
В сезоне 2019/20 Крамер возглавлял академию австрийского Зальцбурга.
После 22 сыгранных матчей Арминия занимает 16-е место в Бундеслиге. 7 марта команда Крамера сыграет с Унионом.
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