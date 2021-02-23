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Райола назвал клубы, которые могут позволить себе трансфер Холланда

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Агент норвежского вундеркинда утверждает, что четыре из них находятся в Англии.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Один из самых известных футбольных агентов Мино Райола пролил свет на то, где может продолжить карьеру нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд.

"Совершенно очевидно, что Эрлинг станет одной из самых ярких звезд следующего десятилетия, – цитирует агента Холанда Marca. – Он только в начале своей карьеры, а уже добился невероятных результатов".

"Время Златана Ибрагимовича, Лионеля Месси и Криштиану Роналду проходит, и им на смену идут новые герои".

"Только 10 клубов в мире могут позволить себе трансфер Холанда, когда он решит уйти из Боруссии. И четыре из них находятся в Англии. Хотя, думаю, ни один спортивный директор или тренер не скажет, что ему этот парень не интересен. Это все равно, что утверждать, что есть команда Формулы 1, которая не заинтересована в Льюисе Хэмилтоне"

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия Мино Райола
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