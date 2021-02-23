Райола назвал клубы, которые могут позволить себе трансфер Холланда

Агент норвежского вундеркинда утверждает, что четыре из них находятся в Англии.

Один из самых известных футбольных агентов Мино Райола пролил свет на то, где может продолжить карьеру нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд.

"Совершенно очевидно, что Эрлинг станет одной из самых ярких звезд следующего десятилетия, – цитирует агента Холанда Marca. – Он только в начале своей карьеры, а уже добился невероятных результатов".

"Время Златана Ибрагимовича, Лионеля Месси и Криштиану Роналду проходит, и им на смену идут новые герои".

"Только 10 клубов в мире могут позволить себе трансфер Холанда, когда он решит уйти из Боруссии. И четыре из них находятся в Англии. Хотя, думаю, ни один спортивный директор или тренер не скажет, что ему этот парень не интересен. Это все равно, что утверждать, что есть команда Формулы 1, которая не заинтересована в Льюисе Хэмилтоне"