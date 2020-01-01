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Санчо стал рекордсменом Бундеслиги

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Юный английский футболист снова напомнил о себе.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо забил гол в ворота Шальке, который положил начало разгрому Кобальтовых.

Этот гол стал знаменательным для футболиста.

В возрасте 20 лет, 10 месяцев и 26 дней англичанин стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, кому удалось забить 35 голов. Таким образом он установил рекорд чемпионата Германии, сообщает OptaFranz.

В текущем сезоне Санчо забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач в 29 матчах Боруссии во всех турнирах.

После 22 туров Дортмунд занимает шестое место в Бундеслиге. В следующую субботу Шмели сыграют с Арминией.

Напомним, что Боруссия может продать летом 20-летнего английского вингера Джейдона Санчо.

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Теги: Джейдон Санчо, Боруссия Д, Бундеслига
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