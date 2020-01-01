Санчо стал рекордсменом Бундеслиги
Юный английский футболист снова напомнил о себе.
Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо забил гол в ворота Шальке, который положил начало разгрому Кобальтовых.
Этот гол стал знаменательным для футболиста.
В возрасте 20 лет, 10 месяцев и 26 дней англичанин стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, кому удалось забить 35 голов. Таким образом он установил рекорд чемпионата Германии, сообщает OptaFranz.
В текущем сезоне Санчо забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач в 29 матчах Боруссии во всех турнирах.
После 22 туров Дортмунд занимает шестое место в Бундеслиге. В следующую субботу Шмели сыграют с Арминией.
Напомним, что Боруссия может продать летом 20-летнего английского вингера Джейдона Санчо.
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