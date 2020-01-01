Боруссия Дортмунд крупно обыграла Шальке

Дортмундцы забили в ворота аутсайдера четыре гола .

Дортмундская Боруссия одержала крупную гостевую победу над аутсайдером в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Открыла счет Боруссия в конце первого тайма — отличился Джейдон Санчо. А перед самым уходом на перерыв с подачи Санчо Эрлинг Холанд удвоил счет.

В середине второго тайма Рафаэль Геррейро забил третий гол Боруссии, а Марко Ройс занес в свою статистику результативную передачу. А за 10 минут до конца матча Холланд оформил дубль и установил окончательный счет в матче с подачи Джуда Беллингэма.

После этой победы Боруссия закрепилась на шестой позиции, а Шальке продолжает оставаться на последнем, 18-м месте.

Шальке - Боруссия Дортмунд - 0:4.

Голы: Санчо, 42, Холанд, 45, Геррейро, 60, Холанд, 79.

Шальке: Фэрманн (Лангер, 32) - Колашинац, Тиав, Очипка, Беккер - Стамбули, Сердар, Бужеляб (Шепф, 46) - Хоппе (Раман, 66), Виллиам (Маскарель, 46), Харит.

Боруссия Дортмунд: Хитц - Геррейру, Джан, Хуммельс, Морей (Менье, 83) - Дауд (Рейна, 80), Санчо, Дилэйни (Мукоко, 83), Ройс (Реиниер, 80), Брандт (Беллингэм, 61) - Холанд.

Предупреждения: Хоппе, Колашинац - Беллингэм, Дауд.