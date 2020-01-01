Айнтрахт неожиданно обыграл Баварию

Франкфуртцы нанесли поражение лидеру чемпионата.

Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне одержал домашнюю победу над мюнхенской Баварией в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте Даичи Камада в падении замкнул прострел Филипа Костича в район 11-метровой отметки. Вскоре Лука Йович неточно перебросил вратаря Баварии Мануэля Нойера, который далеко вышел из ворот.

А на 31-й минуте Айнтрахт удвоил счет. Камада откатил мяч Амину Юнесу, который переиграл Йозуа Киммиха и пробил точно в верхний угол ворот.

У Баварии были моменты, чтобы отыграться, но забить удалось только один гол. Вскоре после перерыва Роберт Левандовски точным ударом замкнул передачу Лероя Сане.

Еще дважды судьи разобрались с падениями в штрафной Айнтрахта — оба раза все было по букве правил.

Айнтрахт после этой победы делит третье-четвертое место с Волфсбургном, а Бавария продолжает сохранять лидерство с отрывом в пять очков от РБ Лейпциг.

Айнтрахт - Бавария - 2:1

Голы: Камада, 12, Юнес, 31 - Левандовски, 53.

Айнтрахт: Трапп - Ндика, Хинтереггер, Тута - Костич, Хасебе, Роде (Ильзанкер, 68), Камада (Зубер, 90+3), Юнес (Баркок, 74), Туре - Йович (Ахе, 68).

Бавария: Нойер - Дэйвис, Боатенг, Алаба, Зюле - Рока (Горетцка, 46), Сане (Мартинес, 90), Киммих, Шупо-Мотинг (Мусиала, 82), Коман (Эрнандес, 82) - Левандовски.

Предупреждения: Роде, Ндика.