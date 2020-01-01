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Боруссия намерена продать Санчо, но сохранить Холанда - источник

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В клубе определились с будущим футболистов.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Дортмундская Боруссия может продать 20-летнего английского вингера Джейдона Санчо. При этом руководство клуба планирует сохранить 20-летнего норвежского бомбардира Эрлинга Холанда.

Об этом сообщает Bild.

Футболистами активно интересуются европейские топ-клубы, но Боруссия хочет оставить хотя бы одного из двух звездных игроков.

В нынешнем сезоне Санчо провел за Боруссию 28 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 14 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.

В свою очередь Холанд сыграл за Боруссию 24 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего составляет €110 миллионов.

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Теги: Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд, Боруссия
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