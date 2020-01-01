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Вольфсбург без проблем обыграл Арминию

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"Зелено-белые" поднялись на третье место в Бундеслиге.
Арминия – Вольфсбург
Арминия – Вольфсбург
Getty Images

Арминия на домашнем поле уступила Вольфсбургу в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Дублем отметился Штеффен. Еще один гол принадлежит Арнольду.

Теперь Вольфсбург находится топ-3 турнирной таблицы, но все может изменить следующий поединок Айнтрахта.

Бундеслига, 22 тур

Арминия – Вольфсбург 0:3

Голы: Штеффен, 29, 47, Арнольд, 54

Арминия: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (де Медина, 75), Доан (Гебауэр, 60), Притль, Кунце, Влап (Кордова, 60), Клос (Шипплок, 89), Фогльзаммер (Окугава, 60).

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа (Понграчич, 83), Пауло Отавио, Арнольд (Филипп, 75), Штеффен (Брекало, 74), Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 74), Баку, Вегорст (Бялек, 83).

Предупреждения: Брукс, Гилавоги

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Теги: Вольфсбург, Арминия, Бундеслига
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