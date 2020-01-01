Баварию могут закрыть на карантин

Уже у четырех игроков команды подтвердили COVID-19.

Среди игроков мюнхенской Баварии зафиксировали вспышку коронавируса. Теперь вся команда может уйти на карантин.

Об этом сообщает Sportschau.

Первый случай COVID-19 подтвердили у Томаса Мюллера, вслед за ним заразились Леон Горецка, Хави Мартинес и Бенжамен Павар.

Органы здравоохранения Мюнхена заявили, что у них есть все полномочия для закрытия клуба на карантин. В данный момент врачи проводят полную проверку.

Таким образом, команда рискует пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио во вторник, 23 февраля.