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Баварию могут закрыть на карантин

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Уже у четырех игроков команды подтвердили COVID-19.
Игроки Баварии
Игроки Баварии
Getty Images

Среди игроков мюнхенской Баварии зафиксировали вспышку коронавируса. Теперь вся команда может уйти на карантин.

Об этом сообщает Sportschau.

Первый случай COVID-19 подтвердили у Томаса Мюллера, вслед за ним заразились Леон Горецка, Хави Мартинес и Бенжамен Павар.

Органы здравоохранения Мюнхена заявили, что у них есть все полномочия для закрытия клуба на карантин. В данный момент врачи проводят полную проверку.

Таким образом, команда рискует пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио во вторник, 23 февраля.

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Теги: COVID-19, Бавария
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