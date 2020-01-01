Полузащитник Баварии рискует пропустить Евро из-за травмы
Полузащитник Корентен Толиссо перенес операцию.
Мюнхенская Бавария на долгое время осталась без полузащитника Корентена Толиссо.
Француз получил травму левого бедра во время тренировки в четверг.
Сообщается, что игрок с криком упал на газон и смог покинуть тренировку только на машине для гольфа.
По информации L’Equipe, Толиссо сразу перенес операцию в связи с разрывом сухожилия четырехглавой мышцы. Ожидается, что на восстановление хавбеку потребуется около трех месяцев.
В текущем сезоне Толиссо провел за мюнхенскую команду 22 матча во всех турнирах и забил три гола.
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