Полузащитник Баварии рискует пропустить Евро из-за травмы

Полузащитник Корентен Толиссо перенес операцию.

Мюнхенская Бавария на долгое время осталась без полузащитника Корентена Толиссо.

Француз получил травму левого бедра во время тренировки в четверг.

Сообщается, что игрок с криком упал на газон и смог покинуть тренировку только на машине для гольфа.

По информации L’Equipe, Толиссо сразу перенес операцию в связи с разрывом сухожилия четырехглавой мышцы. Ожидается, что на восстановление хавбеку потребуется около трех месяцев.

В текущем сезоне Толиссо провел за мюнхенскую команду 22 матча во всех турнирах и забил три гола.