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В Баварии подтвердился второй случай COVID-19

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Бенжамен Павар отправился на самоизоляцию.
Бенжамен Павар
Бенжамен Павар
Getty Images

В мюнхенской Баварии обнаружили еще один случай коронавирусного заболевания среди футболистов.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что положительный тест на COVID-19 получил защитник Бенжамен Павар

Француз уже отправился на самоизоляцию. Он контактировал с первым зараженным игроком в клубе Томасом Мюллером. Вероятно, COVID-19 Бенжамен подхватил от партнера по команде.

Француз не сыграет против Лацио в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пропустит минимум неделю.

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Теги: Бенжамен Павар, Бавария, коронавирус, футбол
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