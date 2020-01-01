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Алаба: Я решил попробовать что-то новое

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Давид Алаба раказал о своем уходе из немецкой Баварии.
Давид Алаба
Давид Алаба
Getty Images

Австрийский защитник мюнхенской Баварии Давид Алаба рассказал о своем уходе из немецкого клуба.

По словам Алабы, Бавария все равно остается важным для него клубом.

«Я решил уйти из Баварии в конце нынешнего сезона и попробовать что-то новое. Очевидно, что решение было нелегким — я провел здесь 13 лет и этот клуб много значит для меня», - приводит слова австрийца официальный Twitter-аккаунт немецкого клуба.

Напоминаем, что Давид Алаба в январе согласовал контракт с испанским клубом Реал Мадрид, куда планирует перейти летом.

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Теги: Бавария, Давид Алаба
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