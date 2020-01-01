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Бавария - Арминия 3:3 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Мюнхенский клуб едва избежал поражения в поединке против одного из аутсайдеров чемпионата.

Бавария - Арминия
Бавария - Арминия
Getty Images

В матче 21-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле сыграла вничью с Арминией (3:3).

Счет в поединке открыли гости на 9-й минуте встречи благодаря точному удару Влапа, а затем Пипер удвоил преимущество своей команды. На старте второй половины встречи Левандовски сократил отставание мюнхенцев, но спустя минуту Гебауэр забил третий гол в ворота Баварии. От поражения хозяев поля спасти голы Толиссо и Дэвиса.

По итогам 21-го тура Бавария продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 49 очков. Арминия идет на 16-й строчке, набрав 18 баллов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Арминия:

Бавария - Арминия 3:3

Голы: Левандовски, 48, Толиссо, 58, Дэвис, 70 - Влап, 9, Пипер, 37, Гебауэр, 49.

Бавария: Нойер - Сарр (Киммих, 58), Зюле, Люка Эрнандес, Дэвис - Алаба, Толиссо - Чупо-Мотинг, Коман, Сане - Левандовски.

Арминия: Ортега - Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен - Притль, Доан (Гебауэр, 41), Влап (Кордова, 62), Кунзе, Вогльсаммер (Зойферт, 62) - Клос (ван дер Хорн, 89).

Предупреждения: Толиссо - Кунзе.

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Теги: Бавария, Армания, футбол, Бундеслига
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