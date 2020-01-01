Бавария сенсационно сыграла вничью с аутсайдером Бундеслиги

Лидер турнирной таблицы ушел от домашнего поражения.

Бавария на своем поле принимала Арминию в рамках 21-го тура чемпионата Германии.

Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

Команда из Мюнхена впервые потеряла очки за последние шесть матчей в Бундеслиге, мюнхенцы продолжают возглавлять таблицу чемпионата. Арминия находится на 16-й строчке.

Бавария — Арминия 3:3

Голы: Левандовски, 48, Толиссо, 58, Дэвис, 70 — Влап, 9, Пипер, 37, Гебауэр, 49

Бавария: Нойер — Сарр (Киммих, 58), Зюле, Люка Эрнандес, Дэвис — Алаба, Толиссо — Чупо-Мотинг, Коман, Сане - Левандовски

Арминия: Ортега — Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен — Притль, Доан (Гебауэр, 41), Влап (Кордова, 62), Кунзе, Вогльсаммер (Зойферт, 62) — Клос (ван дер Хорн, 89).

Предупреждения: Толиссо — Кунзе