Марко Розе станет главным тренером Боруссии Д
Наставник Боруссии Менхенгладбах покинет клуб в конце сезона.
Боруссия Дортмунд определилась с тренером на следующий сезон. Летом 2021 года “шмелей“ возглавит немецкий тренер Марко Розе.
Об этом сообщает пресс-служба Боруссии М, где сейчас работает эксперт.
Розе возглавляет команду из Менхенгладбаха с 2019 года. В прошлом розыгрыше национального чемпионата команда заняла 4-е место в турнирной таблице. На данный момент команда находится на 7-й строчке таблицы. Под руководством неиецкого тренера команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с Манчестер Сити.
Что касается дортмундского клуба, то в декабре 2020 года пост главного тренера покинул Люсьен Фавр, которого заменил Эдин Терзич. “Шмели“ занимают 6-е место в турнирной таблице, имея, как и менхенгладбахская команда, 33 очка.
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