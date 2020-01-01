Марко Розе станет главным тренером Боруссии Д

Наставник Боруссии Менхенгладбах покинет клуб в конце сезона.

Боруссия Дортмунд определилась с тренером на следующий сезон. Летом 2021 года “шмелей“ возглавит немецкий тренер Марко Розе.

Об этом сообщает пресс-служба Боруссии М, где сейчас работает эксперт.

Розе возглавляет команду из Менхенгладбаха с 2019 года. В прошлом розыгрыше национального чемпионата команда заняла 4-е место в турнирной таблице. На данный момент команда находится на 7-й строчке таблицы. Под руководством неиецкого тренера команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с Манчестер Сити.

Что касается дортмундского клуба, то в декабре 2020 года пост главного тренера покинул Люсьен Фавр, которого заменил Эдин Терзич. “Шмели“ занимают 6-е место в турнирной таблице, имея, как и менхенгладбахская команда, 33 очка.