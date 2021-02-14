Бавария подписала защитника Лейпцига
Лидер таблицы Бундеслиги усилил линию защиты.
Дайо Упамекано, который играл за Лейпциг, продолжит карьеру в мюнхенской Баварии.
Об этом сообщила пресс-служба “баварцев“.
Контракт французского футболиста с новым клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Он начнет действовать по окончанию текущего сезона, который футболист доиграет за “быков“.
ℹ️ #FCBayern verpflichtet Dayot #Upamecano.— FC Bayern (@FCBayern) February 14, 2021
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Игрок обошелся Баварии в 42,5 млн евро. Эта сумма прописана в действующем контракте игрока в качестве отступных.
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