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РБ Лейпциг обыграл Аугсбург в матче чемпионата Германии

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Два из трех голов в матче были забиты с пенальти.
Рафал Гикевич против Александера Серлота
Рафал Гикевич против Александера Серлота
Getty Images

РБ Лейпциг одержал победу над баварским Аугсбургом в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии.

Хозяева открыли счет под конец первого тайма — Даниэль Ольмо реализовал пенальти. Через пять минут кристофер Нкунку забил второй гол, а Юссуф Поульсен ему ассистировал.

Аугсбург смог ответить лишь одним голом. Забил его Даниэль Калиджури, который также реализовал пенальти на 77-й минуте матча.

После этой победу РБ Лейпциг укрепился на втором месте в турнирной таблице и отстает от лидирующей Баварии на четыре очка. Аугсбург занимает 13-ю позицию и опережает идущую в зоне вылета Арминию на пять очков. 

РБ Лейпциг - Аугсбург - 2:1

Голы: Ольмо, 38 (пенальти), Нкунку, 43 - Калиджури, 77 (пенальти).

РБ Лейпциг: Гулачи - Орбан, Клостерманн, Хальстенберг - Анхелиньо, Айдара (Серлот, 85), Кампль (Адамс, 64), Ольмо (Забитцер, 76), Мукиеле (Конате, 64) - Нкунку, Поульсен.

Аугсбург: Гикевич - Гумны, Педерсен, Сухы (Нидерлехнер, 79), Гоувелев, Оксфорд - Бенеш (Варгас, 63), Штробль (Рихтер, 79), Груэсо (Хедира, 71), Калиджури - Хан.

Предупреждения: Клостерманн, Орбан, Адамс - Оксфорд, Гоувелев, Сухы, Гикевич, Бенеш.

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Теги: Бундеслига, РБ Лейпциг, Аугсбург
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