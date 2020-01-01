Анхелиньо останется в немецком РБ Лейпциг

Немецкий клуб выкупил защитника у Манчестер Сити.

Немецкий РБ Лейпциг выкупил у Манчестер Сити испанского защитника Анхелиньо Эсмориса, сообщает официальный Twitter-аккаунт саксонского клуба.

По информации источника, Анхелиньо, который с января прошлого года находится в РБ Лейпциг на правах аренды, подписал с немецким клубом контракт до 2025 года. Детали сделки не сообщаются.

В нынешнем сезоне Анхелиньо в составе РБ Лейпциг сыграл 29 матчей, в которых забил восемь голов.

Напоминаем, что защитник РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано близок к переходу в мюнхенскую Баварию.