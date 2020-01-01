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Мюллер подхватил COVID-19 и пропустит матч с Тигресом

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Бавария не сможет рассчитывать на одного из ключевых футболистов.
Томас Мюллер
Томас Мюллер
Getty Images

У футболиста мюнхенской Баварии Томаса Мюллера обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на свои источники.

Немецкий клуб прошел тестирование на COVID-19 перед последней тренировкой. Положительный результат получил Мюллер, который теперь не сможет принять участие в финале Клубного чемпионата мира.

Матч Бавария - Тигрес состоится в четверг, 11 февраля, в 20:00 по киевскому времени.

В этом поединке также не сможет поучаствовать Боатенг, который покинул расположение клуба и улетел в Мюнхен.

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Теги: Томас Мюллер, Бавария
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