Боруссия Дортмунд уступила Фрайбургу в матче чемпионата Германии

Южане вплотную приблизились к зоне выхода в еврокубки .

Дортмундская Боруссия минимально проиграла Фрайбургу в гостевом матче 20-го тура чемпионата Германии.

Хозяева забили два гола в начале второго тайма. Сначала отличился корейский форвард Чон У Ен, которому ассистировал Винченцо Грифо. А через три минутыЖ второй гол Фрайбурга забил Жонатан Шмид.

Боруссия смогла ответить единственным голом, который забил вышедший на замену Юссуфа Мукоко, а результативную передачу в свою статистику добавил Эрлинг Холанд.

Фрайбург после этой победы поднялся на восьмую позицию. От идущей в зоне попадания в еврокубки дортмундской Боруссии южан отделяет два очка.

Фрайбург - Боруссия Дортмунд - 2:1

Голы: Чон, 49, Шмид, 52 - Мукоко, 76.

Фрайбург: Мюллер - Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Шмид (Кюблер, 86) - Сантамария, Хелер, Хефлер (Кайтель, 86), Грифо (Гульде, 77) - Чон (Хаберер, 70), Демирович (Петерсен, 70).

Боруссия Дортмунд: Хитц - Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Джан - Дилэйни (Дауд, 60), Рейна (Реиниер, 70), Брандт (Беллингэм, 46), Ройс (Мукоко, 60), Санчо - Холанд.

Предупреждения: Хаберер - Беллингэм, Аканджи.