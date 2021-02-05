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Нойер стал рекордсменом Бундеслиги

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Голкипер Баварии не перестает удивлять.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер установил уникальное достижение в истории Бундеслиги.

В матче 20-го тура чемпионата Германии с Гертой (1:0) Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности, и таким образом, он стал первым вратарем в истории, которому удалось не пропустить в 16 матчах Бундеслиги против одного и того же соперника.

Отметим, что Бавария продолжает лидировать в Бундеслиге, набрав 48 очков. Герта с 17-ю очками находится на 15-м месте.

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Теги: Мануэль Нойер, Бавария, Бундеслига
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