Нойер стал рекордсменом Бундеслиги

Голкипер Баварии не перестает удивлять.

Вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер установил уникальное достижение в истории Бундеслиги.

В матче 20-го тура чемпионата Германии с Гертой (1:0) Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности, и таким образом, он стал первым вратарем в истории, которому удалось не пропустить в 16 матчах Бундеслиги против одного и того же соперника.

16 - @Manuel_Neuer (@FCBayern) ist mit 16 Weißen Westen gegen Hertha BSC der erste Torwart in der #Bundesliga, dem dies gegen einen einzigen Gegner gelingt. Wand. #BSCFCB pic.twitter.com/xFhGP2kSyj — OptaFranz (@OptaFranz) February 5, 2021

Отметим, что Бавария продолжает лидировать в Бундеслиге, набрав 48 очков. Герта с 17-ю очками находится на 15-м месте.