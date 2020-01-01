Бавария минимально обыграла Герту в чемпионате Германии

Левандовски не забил пенальти в начале матча.

Мюнхенская Бавария одержала победу со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Германии против берлинской Герты.

Уже на 10-й минуте гости получили право пробить пенальти после того, как вратарь Герты Руне Аллменнинг Ярстейн сбил полузащитника Баварии Лероя Сане. Однако норвежский вратарь исправил свою ошибку, парировав удар Роберта Левандовски.

Однако, Бавария вскоре смогла открыть счет — Кингсли Коман пробил из-за пределов в штрафной и мяч, зацепив ноги Никласа Штарка, влетел под перекладину.

Этот гол так и остался единственным в матче. За минуту до конца основного времени Матеус Кунья вышел один на один с вратарем Баварии Мануэлем Нойером, однако из удобной позиции пробил мимо ворот.

Бавария после этой победы продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая РБ Лейпциг на десять очков. Герта с 17-ю очками продолжает бороться за выживание и делит 15-16-е место с билефельдской Арминией.

Герта - Бавария - 0:1

Гол: Коман, 21.

Герта: Ярстейн - Миттельштедт, Штарк, Торунарига (Алдерете, 46), Пекарик - Аскасибар (Хедира, 81), Лукебакио (Леки, 81), Тузар, Дарида (Гендузи, 56), Кунья - Пионтек (Радоньич, 63).

Бавария: Нойер - Эрнандес, Зюле, Алаба, Павар - Коман (Чупо-Мотинг, 86), Киммих, Гнабри (Толиссо, 73), Мюллер, Сане (Коста, 73) - Левандовски.

Предупреждения: Дарида, Хедира - Павар.