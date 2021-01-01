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Бавария оштрафовала Толиссо за татуировку

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Украшение нарушает антикоронавирусные правила.
Корентан Толиссо
Корентан Толиссо
Getty Images

Немецкая Бавария оштрафовала своего полузащитника Корентана Толиссо, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

По информации источника, Толиссо получил наказание за то, что в разгар пандемии коронавируса сделал себе новую татуировку, что запрещено антикоронавирусными  правилами.

За это нарушение Толиссо выплатит денежный штраф, сумма которого не называется. Также полузащитника отстранили от тренировок на нынешние выходные.

Напгоминаем, что сегодня Бавария в матче Бундеслиги обыграла Хоффенхайм, забив четыре гола.

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Теги: Бавария, Корентен Толиссо, коронавирус
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