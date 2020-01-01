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Боруссия Дортмунд одержала победу над Аугсбургом в матче чемпионата Германии

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Гости открыли счет, однако в итоге уступили.
Марко Рихтер против Джованни Рейны
Марко Рихтер против Джованни Рейны
Getty Images

Дортмундская Боруссия одержала волевую победу со счетом 3:1 над Аугсбургом в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии.

Гости открыли счет уже на 10 минуте — Андре Хан забил с подачи Флориана Нидерлехнера. Однако, спустя 15 минут Боруссия сравняла — Томас Дилэйни забил, а Марко Ройс занес в свою статистику результативную передачу.

Второй гол Дортмунд забил в середине второго тайма — отличился Джейдон Санчо, которому ассистировал Рафаэль Геррейро. А довершил разгром Феликс Удуохаи, который забил гол в свои ворота.

Боруссия после этой победы занимает пятое место, а Аугсбург опустился на 13-ю позицию в турнирной таблице. 

Боруссия Дортмунд - Аугсбург - 3:1

Голы: Дилэйни, 26, Санчо, 63, Удуохаи, 75 (в свои ворота) - Хан, 10.

Боруссия Дортмунд: Хитц - Геррейру (Шульц, 83), Аканджи, Хуммельс, Морей (Пищек, 78) - Дилэйни, Санчо, Брандт (Беллингэм, 75), Ройс (Дауд, 84), Рейна - Холанд.

Аугсбург: Гикевич - Удуохай, Гоувелев, Оксфорд - Яго (Педерсен, 77), Штробль, Груэсо (Сивея, 75), Хан (Варгас, 65), Рихтер (Йенсен, 65), Калиджури - Нидерлехнер (Грегорич, 65).

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Теги: Боруссия Дортмунд, Аугсбург, Бундеслига
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